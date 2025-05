Temporada dos cogumelos é aberta com imersão gastronômica em meio à natureza

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Temporada dos Cogumelos Selvagens ocorre em dois finais de semana. Parador Cambará do Sul / Divulgação

O Parador Cambará do Sul, no município serrano, lança a edição 2025 da Temporada dos Cogumelos Selvagens. A ideia é que o evento seja uma experiência imersiva — que une gastronomia, aventura e natureza —, realizada em dois finais de semana: de 16 a 18 de maio e de 6 a 8 de junho.

Com hospedagem no glamping — que mescla o conforto de um hotel com a proximidade com a natureza, como em um acampamento —, o evento se chama Despertar dos Cogumelos Selvagens. E a ideia é oferecer aos participantes uma jornada pelos sabores dos cogumelos comestíveis nativos da região, especialmente o raro tipo Porcini.

A programação combina trilhas acompanhadas por biólogos, para identificar e contemplar toda a biodiversidade da região em florestas de pinus, caça guiada aos cogumelos, degustações e jantares. As refeições serão assinadas por importantes nomes da gastronomia gaúcha, como o chef Altemir Pessali, com harmonizações do sommelier Gustavo Buske.

Entre os destaques, estão o almoço campeiro às margens de uma cachoeira, a trilha guiada por biólogos para observação da fauna e flora local e o jantar de encerramento no restaurante Alma RS, com uma trilogia de sopas criada especialmente para o evento.