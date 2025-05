Com expectativa de ginásio lotado, Gigantes do Vôlei anuncia novos atletas confirmados

Wallace, ídolo da Seleção Brasileira, teve sua participação confirmada. FIVB / Divulgação

No próximo sábado (17), a partir das 19h, o Ginásio do Sesi recebe o desafio Gigantes do Vôlei. Com o intuito de aproximar a cidade de alguns dos atletas de alto nível da modalidade, o evento já tem mais de 4,4 mil ingressos vendidos.

Grandes nomes do vôlei nacional e internacional estão sendo confirmados. O final de semana do evento terá uma programação com jogos, palestras, clínicas para jovens atletas, ações sociais e experiências exclusivas para os torcedores.

A abertura dos portões ocorre às 16h. Pouco depois, será realizada uma partida entre equipes sub-19 da Apaavôlei/UCS, de Caxias, e do Vôlei Nova Petrópolis. O jogo principal começa às 19h.

Entre as últimas estrelas confirmadas estão o oposto Wallace, campeão olímpico com o Brasil em 2016 e multicampeão pelo Sada/Cruzeiro, o jovem ponta Lukas Bergmann, 21 anos, que atualmente está na preparação da Seleção para a Liga das Nações, e o ponteiro argentino Facundo Conte.

Estrelas do Vôlei confirmadas no Gigantes do Vôlei: