Fazenda australiana depende de algas para limitar metano do gado e combater mudanças climáticas

Perto da costa de Triabunna, na ilha australiana da Tasmânia, uma fazenda de 1.800 hectares se especializou no cultivo de asparagopsis, uma alga que reduz o metano produzido pelo gado e contribui para a luta contra as mudanças climáticas.

O método foi testado em instalações de engorda de gado em Queensland, na Austrália. Após 200 dias, as emissões geradas pelos animais foram reduzidas pela metade em comparação com as registradas quando o gado não foi suplementado, de acordo com os resultados publicados em agosto de 2024.