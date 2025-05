Representante do atacante Ênio divulga nota oficial e pede "equilíbrio e responsabilidade" ao Juventude 

Jogador recebeu o segundo cartão amarelo no Brasileirão diante do Fortaleza. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Após a divulgação de que existe uma segunda suspeita de o atacante Ênio ter participado de manipulação de resultados para apostas no Brasileirão 2025, o representante do atleta se manifestou nesta terça-feira (13). Em nota oficial, nas redes sociais, Renan Coelho Costa defendeu o jogador, afirmou que as acusações são injustas e pediu que o Juventude tenha responsabilidade e equilíbrio para definir tratar o tema.

O Juventude havia se manifestado de forma oficial na segunda-feira, afirmando que "diante da reincidência dos fatos publicamente divulgados e que motivaram a abertura de uma investigação por parte das autoridades competentes envolvendo o atleta Ênio, adotará, internamente, as medidas cabíveis".

O clube ainda reafirmou "seu total e irrestrito compromisso com a integridade, o jogo limpo e a ética". Além disso, confirmou se colocar à disposição das autoridades que investigam o caso.

Segunda suspeita

Pela segunda vez no Campeonato Brasileiro 2025, a CBF recebeu um alerta de suspeita de manipulação. Contra o Fortaleza, foram registradas movimentações acima do considerado normal para um cartão para o jogador. Ênio foi amarelado ainda no primeiro tempo, aos 38 minutos, num carrinho violento em Lucas Sasha, próximo à lateral do gramado, no meio-campo.

Na estreia do Brasileirão, Ênio também foi apontado em esquema de manipulação para cartão. Ele recebeu um amarelo contra o Vitória, em 4 de abril, aos 36 minutos da etapa inicial, e o sistema detectou o mesmo volume acima do normal para apostas nesse mercado.

Ênio foi afastado, mas o Juventude o reintegrou ao elenco no dia 8 de abril. O atleta ficou de fora apenas da derrota para o Botafogo, por 2 a 0, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada. O verdão alegou que após amplas conversas com o atleta e com base nas informações às quais teve acesso, Ênio seguiria exercendo normalmente suas atividades.

Nota oficial

"Como representante legal do atleta Ênio, do Esporte Clube Juventude, manifesto preocupação com as recentes acusações veiculadas, que até o momento não possuem qualquer comprovação concreta.

Ênio é um jovem profissional com histórico de seriedade, ética e dedicação. Confiamos plenamente em sua inocência e acreditamos que os fatos serão devidamente apurados pelas autoridades competentes.

Destacamos que o devido processo legal e a presunção de inocência são garantias constitucionais que devem ser respeitadas. Medidas precipitadas, como um eventual afastamento do atleta, equivalem a uma condenação pública antecipada, gerando danos irreparáveis à sua imagem e prejudicando o próprio clube, que tem no atleta um ativo valioso.

Esperamos do Esporte Clube Juventude equilíbrio e responsabilidade, reafirmando seu compromisso com a justiça, os direitos individuais e o apoio a seus profissionais.

Seguimos atentos e adotaremos todas as medidas cabíveis para proteger a integridade, os direitos e a carreira do atleta Ênio"