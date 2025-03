Calendário de pagamentos do Pé-de-Meia é divulgado pelo MEC

Objetivo do governo federal com o Pé-de-Meia é diminuir índices de evasão escolar.

O cronograma de pagamentos do Pé-de-Meia para 2025 foi divulgado nesta sexta-feira (28) pelo Ministério da Educação. Conforme a publicação no Diário Oficial da União, o primeiro depósito do programa de incentivo do governo federal — bônus de R$ 200 referente à matrícula — será realizado entre 31 de março e 7 de abril.