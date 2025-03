Com estreia no Centenário, Caxias conhece tabela básica da Série C do Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (27) a tabela básica da Série C de 2025. O Caxias vai estrear na competição contra o Floresta-CE, no Estádio Centenário, em data a ser confirmada, entre 12 e 14 de abril.

As datas e horários das partidas devem ser divulgadas nas próximas semanas pela entidade. Depois do primeiro compromisso em casa, o time grená enfrenta o Confiança, no Sergipe, recebe o Guarani, novamente no Centenário, e encara o Figueirense, em Santa Catarina.