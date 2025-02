Destaque da base do Juventude, volante assina contrato profissional com o clube

Na última semana, o volante Nicolas Begliardi assinou um contrato profissional com o Juventude. O atleta chegou no clube alviverde em 2022 e ganhou seu espaço no time, se tornando titular, capitão e conquistando três títulos.

Nicolas foi titular e capitão em todos os títulos conquistados pelo Verdão. Com 16 anos, liderou a equipe e sagrou-se campeão do Gauchão sub-17 na temporada passada. Em 2023, no estadual sub-15, marcou cinco gols e foi o vice-artilheiro da equipe, além de conquistar a Liga Serrana. O volante também tem formação na base do Internacional, onde atuou por três anos e no Grêmio, do sub-12 ao sub-13.