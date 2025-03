Juventude estuda contratação de atacante do Avaí e dirigente revela se virá algum reforço até sexta-feira

Maurício Garcez chega ao Alfredo Jaconi por empréstimo até o fim de 2025. Leandro Boeira / Avai/Divulgação

O Juventude estuda a vinda por empréstimo do atacante Maurício Garcez, de 27 anos, que está no Avaí. Mas o atleta pode ser confirmado apenas para a disputa do Brasileirão 2025.

A informação do ge.globo, de Santa Catarina, foi confirmada pelo diretor executivo alviverde, Júlio Rondinelli, ao programa Show dos Esportes, da Gaúcha Serra.

— Já analisamos a contratação do Maurício há algum tempo. Ele foi contratado pelo Avaí, mas neste momento, não há uma negociação, apenas uma consulta em um ou dois atletas do Avaí — avaliou Rondinelli.

Garcez é natural de Chapadinha, no Maranhão, e atuou ainda em equipes como Brusque e Coritiba. Atacante de lado, o atleta teve bons números na equipe catarinense entre 2020 e 2021, com 13 gols e cinco assistências em 62 jogos. O que despertou o interesse do CSKA Sófia, da Bulgária, clube onde ele atuou nas duas temporadas seguintes. Por lá, Maurício Garcez anotou 13 gols em 50 jogos.

De volta ao Brasil no segundo semestre de 2023, o atacante não conseguiu se destacar no Coritiba, onde marcou apenas um gol em 14 jogos.

No ano passado, Garcez vestiu as cores do Avaí e teve um bom momento. Nas 48 partidas do clube catarinense, foram nove gols e três assistências. Na atual temporada, o jogador sofreu uma lesão, no dia 25 de janeiro, e ficou quase um mês sem atuar, por isso entrou em campo apenas em quatro oportunidades.

A direção alviverde já planejava reforçar o elenco de Fábio Matias para o Brasileirão. Necessidade que ficou evidente com a eliminação precoce na Copa do Brasil e a oscilação do time no Gauchão — mesmo chegando às semifinais e decidindo vaga à decisão no sábado (1º) diante do Grêmio.

— Até o fechamento da janela, amanhã (sexta-feira) não virá mais ninguém — avaliou Rondinelli, sobre o prazo de inscrições de atletas, na primeira abertura para negociações em 2025.