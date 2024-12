Mesmo com grande atuação de Léo Cravero, Caxias Basquete perde para o Paulistano em São Paulo 

Não foi boa a viagem do Caxias do Sul Basquete até São Paulo. Nesta semana, a equipe da Serra viajou para dois jogos fora de casa pelo NBB, e retorna à Serra com duas derrotas na bagagem. Depois de perder para o São Paulo, o time de Rodrigo Barbosa levou a pior diante do Paulistano, na noite de quinta-feira (12) no Ginásio Antonio Prado Junior: 82 a 72 .

Mas o velho problema da falta de intensidade e rotatividade na etapa final do confronto voltaram a aparecer. No terceiro quarto, a vitória paulistana foi de apenas três pontos. Mas o time da Serra se manteve atrás do placar e chegou ao último período perdendo por 57 a 53. Mas com boa partida de Dória (com 15 pontos) e Brunão (com 13), o Paulistano chegou à vitória por 82 a 72.