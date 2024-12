Caxias Basquete perde para o São Paulo e continua na lanterna do NBB

Time do técnico Rodrigo Barbosa não vence há sete partidas. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias do Sul Basquete continua em uma sequência negativa no NBB. Na noite desta terça-feira (10), a equipe foi derrotada pelo São Paulo, por 89 a 79, na capital paulista. Foi o 11º revés do time na competição.

Com apenas três vitórias, o Caxias ocupa a lanterna da competição e volta à quadra na quinta-feira (12), às 19h30min, contra o Paulistano, novamente em São Paulo.

O primeiro quarto iniciou com erros de lado a lado e pouca eficiência ofensiva. A partir das mudanças das equipes titulares, prevaleceu o melhor aproveitamento do Caxias, que fechou os 10 minutos iniciais com 21 a 15, com destaque para o jovem ala Arthur, que acertou três arremessos do perímetro e anotou 11 pontos no período.

No segundo quarto, o equilíbrio se manteve. Com Fabrizzio tomando a iniciativa no ataque gaúcho, o Caxias continuou comandando o placar. Com 18 a 17 na parcial, o time foi para o intervalo vencendo por 39 a 32.

Na retomada do jogo, o São Paulo voltou melhor. Com o trio Faverani, Bennett e Miller dominante, os donos da casa viraram o jogo e fecharam o período na frente: 60 a 58.