Caxias Basquete cai diante do Bauru e sofre sua quinta derrota seguida no NBB

Time de Isaac (D) perdeu o quarto confronto atuando no Sesi Porthus Junior / Agencia RBS

O roteiro se repetiu. O Caxias do Sul Basquete fez mais um jogo de altos e baixos e, sem eficiência nos minutos finais, acabou derrotado pelo Bauru por 71 a 66, na noite desta terça-feira (3), no Ginásio do Sesi.

Com o resultado, a campanha do Gambas na competição é de três vitórias e nove derrotas, na 17ª colocação. O próximo duelo será contra o Franca, quinta-feira (5), às 20h30min, novamente no Sesi.

Com a necessidade de buscar a recuperação na liga, o Caxias Basquete viu a equipe paulista abrir vantagem nos minutos iniciais, fazendo 7 a 2. Porém, com uma defesa forte e sendo agressivo no ataque, o time de Rodrigo Barbosa reagiu e conseguiu abrir frente. O destaque ficou por conta dos coadjuvantes Fabrizzio e Isaac, que comandaram o setor ofensivo. No placar, 24 a 13 para o Caxias.

O segundo período iniciou com as defesas prevalecendo. Sem a mesma dinâmica e movimentação no ataque, o time caxiense viu o Bauru crescer no jogo. Comandado pela dupla Brite e Alex Garcia, os visitantes fizeram 21 a 14 no período, reduzindo a vantagem no intervalo: 38 a 34 para o Caxias.

Na retomada da partida, o objetivo do time caxiense era claro: recuperar a dinâmica ofensiva do primeiro período. E foi o que aconteceu. Com 7 a 0 em um minuto e meio, o Caxias obrigou Paulo Jaú a pedir tempo. E a chamada do comandante paulista surtiu efeito.

Aproveitando-se dos erros da equipe gaúcha e sendo mais eficiente nos arremessos do perímetro, o Bauru chegou a virar a partida. Porém, com uma cesta de Shamell e uma enterrada de Isaac, o Caxias voltou a ficar na frente. Só que, mais eficiente nos segundos finais, os visitantes acabaram o quarto na frente: 55 a 53.

A reta final de jogo começou com nervos a flor da pele e erros de lado a lado. Os primeiros pontos só saíram depois de dois minutos. Com as defesas novamente prevalecendo e poucos ataques convertidos, o confronto foi ponto a ponto até o minuto final.

Com Brite sendo decisivo, o Bauru abriu quatro de vantagem e o Caxias não conseguiu encontrar melhores soluções para fechar o jogo. Com 21 erros na partida, a equipe de Rodrigo Barbosa perdeu mais uma. No fim, 71 a 66 para os paulistas, que seguem no G-4.

Betinho e Shamell foram os principais pontuadores do Caxias, com 14 pontos. Brite foi o cestinha da partida, com 26.