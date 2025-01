CNU tem cronograma adiantado e notas finais serão divulgadas em 4 de fevereiro

O cronograma do Concurso Nacional Unificado (CNU) foi antecipado em uma semana. Agora, as notas finais serão divulgadas no dia 4 de fevereiro . O anúncio foi feito nesta terça-feira (14) pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Inicialmente, a previsão era de que os resultados fossem divulgados em novembro de 2024. No entanto, uma decisão judicial adiou o cronograma para 11 de fevereiro, agora antecipado para o início do mês.

Reintegração de candidatos

Convocações para cursos de formação

Conforme anunciado, um edital específico será publicado nesta quarta-feira (15), com informações disponíveis na Área do Candidato a partir de 4 de fevereiro. Os convocados deverão confirmar o interesse em participar entre os dias 4 e 5 de fevereiro.

Ainda de acordo com o MGI, dos 31.050 pedidos de reembolso recebidos, mais de 29 mil já foram processados. A devolução seguirá pelos próximos 30 dias, contados desde 6 de janeiro e é destinada a atender os candidatos que possam ter sido prejudicados com o adiamento das provas previstas inicialmente para 5 de maio, remarcadas devido à enchente no Rio Grande do Sul.