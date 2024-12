Caxias Basquete perde força no fim e sofre novo revés no NBB diante do Franca

Time de Vini Chagas Porthus Junior / Agência RBS

O Caxias Basquete novamente teve bons momentos diante do atual bicampeão do NBB, mas deixou a vitória escapar. Em duelo decidido no último período, a equipe de Rodrigo Barbosa perdeu para o Franca por 82 a 76, na noite desta quinta-feira (5), no Ginásio do Sesi.

Foi a sexta derrota seguida dos gaúchos na competição. O resultado deixa a campanha do Gambas com apenas três vitórias e 10 derrotas, na 17ª colocação.

As duas próximas partidas serão na capital paulista. Contra o São Paulo, terça-feira (10), às 20h, e dois dias depois, diante do Paulistano.

Diante do atual bicampeão do NBB, o Caxias começou a partida com dificuldades para competir fisicamente com os pivôs adversários. Mesmo assim, no ataque, a equipe do técnico Rodrigo Barbosa conseguiu manter-se efetivo. Depois de abrir uma pequena vantagem, o Caxias viu o Franca fechar o período na frente: 21 a 18.

No início do segundo período, os erros da equipe caxiense foram punidos com contra-ataques rápidos e eficientes do Franca, que fez 8 a 2 na parcial. A dificuldade apresentada pelo time fez o técnico Rodrigo Barbosa pedir tempo. E a volta à quadra foi de um time com outra postura.

Com os jovens Fabrizzio, Vini Chagas e Léo Cravero comandando a reação, o Caxias igualou novamente o placar, em 33 a 33. Com um lance livre de Betinho desperdiçado no segundo final, o resultado no intervalo foi de 40 a 39 para o Franca.

Se Shamell era a principal arma ofensiva do Caxias, com 13 pontos nos 20 minutos iniciais, o Franca tinha na dupla David Jackson e Georginho a sua fortaleza. E, diante de um desafio gigante para os donos da casa, a intensidade foi a marca no terceiro período.

Sem que nenhum dos dois times abrisse vantagem, o time caxiense seguiu lutando e, com duas cestas de três, uma de Shamell e outra de Betinho, o Caxias fechou o período na frente: 63 a 57.

O último período começou com Didi, atleta da seleção brasileira, tomando conta do jogo, com seis pontos e uma assistência para Wesley converter a cesta.

Com os retornos de Vini Chagas e Fabrizzio à quadra, o Caxias conseguiu reequilibrar o duelo. E, a partir daí, o jogo ficou quente. O Franca abriu quatro pontos, aproveitando-se de erros ofensivos de Betinho. O Caxias respondeu com Isaac, de três.

Só que, de novo, o equilíbrio do jogo escapou nos três minutos finais. O time caxiense não soube ter as melhores escolhas e marcou só 13 pontos no período. Precipitando alguns lances e sem segurar o poderoso ataque francano, os visitantes fecharam a partida com 82 a 76.

- A gente não aprendeu como fechar o jogo. Não sei o que posso fazer. Essa foi a diferença do jogo - avaliou Shamell, cestinha da partida com 19 pontos.