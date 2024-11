A sequência negativa do Caxias do Sul Basquete no NBB teve mais um capítulo na noite desta sexta-feira (29). Em Mogi das Cruzesm, a equipe do técnico Rodrigo Barbosa chegou a abrir seis pontos no último período, mas errou demais no últimos minutos e perdeu para o Mogi por 74 a 71. Foi a oitava derrota do time em 11 partidas na competição.