O Caxias Basquete não conseguiu desbancar o favoritismo do Minas, líder em aproveitamento no NBB. Neste sábado (16), a equipe de Rodrigo Barbosa saiu da quadra do Ginásio do Sesi com a segunda derrota consecutiva na competição, desta vez pelo placar de 78 a 58, diante de 1.084 torcedores. No meio de semana, os caxienses também haviam sido derrotados pelo Brasília.