"O torcedor está ansioso para ter um time mais competitivo, e nós também", diz técnico do Caxias após eliminação no Gauchão

— A gente fez um jogo muito consistente. Primeira etapa conseguimos controlar o jogo sem bola. Até pelas dificuldades que tivemos no campeonato na parte ofensiva. Tivemos uma formatação diferente da equipe, com o Iago jogando como pivô. No segundo tempo, as dificuldades principalmente de frente, de colocar jogadores de velocidade ou referência. Faltou isso, ter jogadores para manter o padrão. Parece até dar desculpa, mas temos que trabalhar com as peças que temos. Acho que temos trabalho, tínhamos condições de competir com mais equilíbrio. Mas as dificuldades se apresentaram. Precisamos de frieza para fazer essa análise — avaliou o treinador.