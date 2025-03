Caxias leva virada do Inter e se despede nas semifinais do Gauchão

Valencia marcou duas vezes no jogo do Beira-Rio Jefferson Botega / Agencia RBS

O Caxias até conseguiu abrir o placar no primeiro tempo, mas não teve forças para segurar o Inter no Beira-Rio e acabou derrotado por 3 a 1, no jogo de volta das semifinais do Gauchão. A partida deste sábado (1) teve gols de Enner Valencia (dois) e Vitinho para os colorados. Tomas Bastos fez o primeiro, de pênalti, para o Grená.

Na ida, o Colorado já havia vencido por 2 a 0. Com isso, a decisão do Estadual será em dois clássicos Gre-Nal.

Agora, o time do Caxias volta as suas atenções para a segunda fase da Copa do Brasil. Na quarta-feira (5), a equipe recebe o Fluminense, às 19h, no Estádio Centenário.

Com Thiago Ennes na lateral, um meio-campo mais reforçado e Iago como novidade no ataque, o Caxias iniciou o jogo sendo pressionado na saída de bola. Mesmo assim, o Inter não conseguiu criar nada nos primeiros 10 minutos.

Aos 16, em cobrança de escanteio, Vitinho quase surpreendeu Victor Golas, que tirou de tapa na pequena área. No minuto seguinte, o Caxias assustou. Em um erro na saída de jogo do Inter, Kelvyn lançou Calyson, que bateu de pé esquerdo e Anthoni fez grande defesa.

O jogo ficou mais aberto e Enner Valencia quase abriu o placar aos 19, em chute que triscou a trave. Diante de um duelo mais equilibrado, os dois times foram para a parada técnica por conta do forte calor sem novas oportunidades de gol.

Após a retomada, aos 30, Valencia recebeu na área e chutou nas mãos de Golas. Na resposta, a grande chance do Caxias, aos 34. Thiago Ennes lançou Iago nas costas da defesa e o atacante saiu na frente de Anthoni. O chute, de dentro da área, saiu torto.

No lance seguinte, Tomas Bastos aproveitou um rebote e finalizou forte. A bola bateu no braço de Bruno Henrique e, após a avaliação no VAR, o árbitro Roger Goulart marcou o pênalti. Na cobrança, o camisa 10 grená bateu no meio do gol e fez 1 a 0, aos 40 minutos.

O gol mudou o cenário da partida. E trouxe um nível extra de tensão ao Beira-Rio. O Inter só foi finalizar aos 47 minutos, em chute rasteiro de Ronaldo que parou em Golas. Foi a última oportunidade antes do intervalo.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o Caxias teve Douglas na vaga de Alisson, zagueiro que já havia recebido o cartão amarelo na primeira etapa. E o cenário da partida se manteve. Com uma marcação forte e buscando explorar os contra-ataques, o Grená seguia incomodando o adversário.

Já o ambiente mais tenso no Beira-Rio fazia a equipe colorada errar muitos passes no campo ofensivo. Aos sete minutos, depois de um lançamento para a área, Valencia se enroscou com Douglas e Roger Goulart marcou pênalti para o Inter. Valencia cobrou deslocando o goleiro e empatou a partida: 1 a 1.

O gol abalou a confiança grená na partida. E a virada saiu logo na sequência, em cruzamento rasteiro de Bernabei que Vitinho, antecipando Kelvyn, desviou para as redes: 2 a 1 para o Inter.

Com a desvantagem, Luizinho Vieira mexeu na equipe e colocou mais peças ofensivas: Gabriel Lima, Richard e Nicholas, nas vagas de Mantuan, Calyson e Iago. Mas quem chegou com perigo de novo foi o Inter. Carbonero quase ampliou, aos 30.

Aos 33, não teve jeito. Vitinho lançou Aguirre e o lateral cruzou rasteiro para Valencia só empurrar para as redes: 3 a 1.

Aos 39, em cobrança de falta frontal, Tomas Bastos quase descontou. A bola passou rente ao travessão. No ataque seguinte, do lado colorado, Bernabei cruzou e Vitinho cabeceou forte, mas Victor Golas evitou o quarto.

FICHA TÉCNICA

Gauchão - Semifinal (volta)

Inter 3x1 Caxias

Estádio Beira-Rio

Inter

Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando (Ramon, 36/2º), Bruno Henrique (Ronaldo, 41/1º), Vitinho, Carbonero (Yago Noal, 36/2º) e Gustavo Prado (Lucca, 22/2º); Valencia (Ricardo Mathias, 36/2º). Técnico: Roger Machado

Caxias

Victor Golas; Thiago Ennes, Alisson (Douglas, int.), Lucas Cunha e Kelvyn; Vini Guedes (Paulinho, 35/2º), Pedro Cuiabá e Mantuan (Gabriel Lima, 22/2º); Tomas Bastos, Calyson (Nicholas, 29/2º) e Iago (Richard, 29/2º). Técnico: Luizinho Vieira