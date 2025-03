"O grupo é reduzido e temos que acrescentar peças", diz vice de futebol do Caxias sobre a Série C

Setti projetou contratações para a disputa da Terceira Divisão Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias vai incorporar reforços ao time que disputou o Gauchão para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Após a eliminação no Estadual, o vice de futebol José Caetano Setti avaliou o revés por 3 a 1 no Beira-Rio e o desempenho apresentado pelo time na competição.

— Foi dentro daquilo que a gente esperava. Claro que sempre queremos mais, queremos o máximo, mas existe uma diferença muito grande. E nós tivemos a infelicidade das lesões. Hoje o time foi o mais próximo daquele que montamos para jogar o Campeonato Gaúcho — avaliou Setti, que projetou a sequência do ano:

— Hoje ainda não estamos prontos para a Série C. Tinha um planejamento, que era a partir de agora trazer esses reforços para a C. O que nos pegou de surpresa foi a quantidade de lesões, a zica que bateu no Caxias, algo que nos prejudicou muito no campeonato. Mesmo assim, chegamos na semifinal do Gauchão, avançamos na Copa do Brasil e agora precisamos reforçar a equipe.

Com um grupo enxuto, o dirigente garantiu que trabalha com um certo sigilo para conseguir anunciar contratações. Uma das posições buscadas é a de centroavante, já que a equipe não deve contar com Gustavo Nescau nos próximos meses.