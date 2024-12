Interdição do Presídio Regional de Passo Fundo completa um ano e restrição deve ser prorrogada

Apesar de estar abaixo do teto estabelecido pela interdição, de 614 presos , ou 200% de ocupação, o número segue longe do ideal para a atual estrutura . Na teoria, o local poderia comportar 307 apenados .

— O Estado tem um problema geral de superlotação nos presídios. Isso só pode ser solucionado com a criação de novas vagas , o que deve acontecer com o anúncio de construção das novas unidades — diz Pires.

No fim de dezembro, o governo do RS autorizou a construção dos presídios de Passo Fundo, com 800 vagas, e São Borja. Além desses, Rio Grande e Caxias do Sul também terão novas unidades. Porém, a previsão é que as penitenciárias só possam ser ocupadas em 2026.