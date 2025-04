Jorge Jesus é uma boa opção para a Seleção Brasileira? Assista ao podcast

Jorge Jesus está no Al Hilal, da Arábia Saudita.

Com Jorge Jesus cotado para assumir a Seleção Brasileira, o Deu Liga decidiu falar sobre a escola portuguesa de treinadores, os inventores da periodização tática. Chegou a hora de um técnico europeu comandar o Brasil em busca do hexa?

Depois da demissão de Dorival Júnior, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, demonstrou interesse novamente na contratação de Carlo Ancelotti, do Real Madrid. No entanto, o italiano não deseja largar o trabalho no clube espanhol.