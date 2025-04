Construtora gaúcha pede sua 2ª recuperação judicial, com dívida de R$ 21 milhões

Construtora com foco em obras públicas, a CSL Construtora Sacchi, de Porto Alegre, entrou com um segundo pedido de recuperação judicial . A dívida total da empresa é de R$ 21,812 milhões , dos quais R$ 5,2 milhões estão sujeitos ao novo processo. Entre os credores, estão pessoas físicas, empresas e o Banrisul . O pedido precisa ser aceito pela Justiça para então ser apresentado um plano de reestruturação para ser aprovado por credores.

– E começaram a demandar o valor integral, sem os efeitos da recuperação. Isso causou uma série de problemas, porque a empresa tem equipamentos de primeira linha e que são essenciais à atividade. No final de fevereiro, já tivemos uma cautelar deferida, pois uma das ferramentas estava com leilão determinado – explica, citando que o atual passivo trabalhista é de R$ 1,2 milhão.

Fundada em 2001, a CSL disse, no primeiro pedido de recuperação, com dívida de R$ 8,5 milhões, que sua crise financeira começou em 2014 com a frustração com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal. A empresa havia investido apostando em expansão. Atualmente, ela gera 100 empregos diretos e indiretos.