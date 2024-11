Norte do RS Notícia

Interditado desde 2023, presídio de Passo Fundo voltará a ter superlotação avaliada em dezembro

No sábado (2), três detentos fugiram do local durante triagem de visitantes. Operação na segunda (4) fez com que cinco fossem transferidos para outras casas penais do RS

06/11/2024 - 05h00min