Acusados de matar e esquartejar policial aposentado são julgados em Passo Fundo

Três homens são julgados nesta terça-feira (11) pelo assassinato , esquartejamento e ocultação do corpo do ex-policial militar Lorivan Antônio de Mattos . O crime foi em fevereiro de 2022 , após desentendimento sobre a venda de imóvel rural.

O júri acontece no Fórum de Passo Fundo, no norte do Estado, e envolve os acusados Rodrigo Flávio Domingues e Weliton Gabriel Domingues (pai e filho), além de Jonathan Itamar Hannecker Diniz.