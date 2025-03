Confronto deixa cinco feridos na Terra Indígena do Guarita, em Redentora

Cacique da Terra Indígena do Guarita e Brigada Militar negociaram por mais de 2h até a liberação da estrada. Brigada Militar / Divulgação

Um conflito na manhã deste sábado (8) deixou ao menos cinco feridos na Terra do Guarita, a maior reserva indígena do RS, localizada em Redentora, no noroeste gaúcho.

Segundo a Polícia Civil, duas mulheres e três crianças foram agredidas a pedradas no Setor Bananeira. Eles receberam atendimento no Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, e foram liberados.

O confronto começou depois da confirmação da morte do líder local Osmar Sales, que atuava como capitão do setor, na manhã deste sábado. Ele estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Santo Antônio desde 3 de fevereiro, quando foi vítima de golpes de canivete.

Em resposta, um grupo colocou fogo em cinco casas, três veículos e um bar da comunidade, além de agredir suspeitos de cometer o crime contra Sales. A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros Voluntários de Tenente Portela foram acionados, mas não puderam entrar no local, uma vez que cerca de 100 indígenas bloqueavam o acesso.

Segundo a Brigada Militar, eles estavam armados com pedaços de pau, pedras, armas artesanais e ferramentas agrícolas. Disseram que se manifestavam para que as lideranças da comunidade tomem providências sobre o homicídio do líder do grupo.

Depois de mais de duas horas de diálogo entre os policiais e cacique, houve um acordo e os manifestantes liberaram a via e cessaram o confronto.