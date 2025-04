Com recorde de inscritos, Porto Alegre recebe a segunda etapa do Circuito de Tênis Gaúcho

A segunda etapa do Circuito de Tênis Gaúcho (CTG) começa nesta quinta-feira (3), em Porto Alegre, nas quadras da Associação Leopoldina Juvenil e do Clube do Comércio, que receberão os jogos do principal circuito infanto-juvenil do Rio Grande do Sul. O torneio vai até o domingo (6), com entrada gratuita para o público.