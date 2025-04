Quatro paraguaios são presos por tráfico de drogas em Ijuí

Carga da droga foi apreendida pelo agentes. Divulgação / PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Brigada Militar prenderam quatro paraguaios por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (2). Foram encontrados 28,1 quilos de cocaína em um veículo. A ação aconteceu na BR-285, em Ijuí, na região noroeste do Estado.

Uma equipe estava na rodovia e solicitou que um caminhão guincho na rodovia parasse. O veículo carregava um Citroën C4, com placas da Argentina. O condutor do caminhão disse ter sido contratado no Paraná para levar o carro até Cruz Alta.

Dentro do carro estava um casal de paraguaios que, durante a conversa com os agentes, apresentaram histórias com versões contraditórias. Por isso, a polícia iniciou a revista do carro e encontrou 28,1 quilos de cocaína.

No mesmo momento, outra equipe constatou que uma Kia Sportage, com placas do Paraguai, estava sendo usada para avisar caso percebesse a presença da polícia. Esse outro carro, também tripulado por um casal de paraguaios, foi abordado.