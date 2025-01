Em 2025, Ana Laura Ramazotti iniciaria o 10º ano de cursinho em busca de uma vaga em Medicina. A jovem de 26 anos, moradora de Jaú (SP), compartilhou o marco em uma rede social e disse estar "em pânico" por mais um ciclo de estudos focado no vestibular.

O vídeo viralizou na web não apenas com comentários de apoio, mas também com críticas ao tempo de estudos da jovem, que sonhava ingressar em uma universidade pública.

— Eu tinha muita vergonha antes. Hoje em dia, eu não tenho mais vergonha porque eu reconheço que é um privilégio poder pagar tudo isso de cursinho, ter condições, mas eu não tenho mais condições psicológicas — falou a estudante no vídeo publicado no TikTok, que viralizou a história.

Ana contou que já havia recebido algumas aprovações por meio do ProUni, com bolsa de 50%, e do Fies, mas não ingressou nos cursos por questões financeiras.