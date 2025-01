Renan e André no transporte público na noite de Ano-Novo.

Renan D'Avila, 27 anos, resolveu surpreender o pai na noite de ano novo. Motorista de ônibus em Porto Alegre há mais de 20 anos, Adriano D'Avila, 47, faz parte do grupo de trabalhadores de serviços essenciais que não pararam de trabalhar durante as festas de final de ano .

Já que o pai precisou passar a virada de 2024 para 2025 trabalhando, Renan o acompanhou no trajeto dentro do transporte público . O vídeo, publicado nas redes sociais mostrando o momento, viralizou.

Em entrevista para Zero Hora, Renan contou sobre como ocorreu a ideia de acompanhar o pai, que já havia passado a noite de Natal trabalhando.

Ele, que costuma passar o Ano-Novo viajando com amigos, iria passar esta virada com a família. Na manhã do dia 31, porém, a avó informou que não fariam churrasco para celebrar o Réveillon porque o pai de Renan estaria trabalhando.