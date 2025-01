Capitais começam 2025 com tarifa da passagem de ônibus mais cara; veja quanto vai subir

Definição de novo valor de tarifa de ônibus ocorre, tradicionalmente, em fevereiro em Porto Alegre. Mateus Bruxel / Agência RBS

Andar de ônibus em pelo menos sete capitais do Brasil ficará mais caro nos primeiros dias de 2025. Prefeituras de Rio de Janeiro, Florianópolis, São Paulo, Belo Horizonte, Natal, Salvador e Recife já anunciaram o reajuste nas tarifas, que passa a vigorar neste mês.

Em Porto Alegre, ainda não há definição sobre o preço da passagem de ônibus municipal, que, tradicionalmente, é reajustado em fevereiro. O prefeito Sebastião Melo disse, em dezembro, que o tema será debatido no início de 2025 e que eventual reajuste estará em pauta:

— Vamos ter de discutir agora o tamanho do nosso orçamento e as nossas dificuldades. Vou ter de analisar o tamanho do dinheiro que vou poder colocar no sistema. Isso vai influenciar na decisão sobre a passagem. No mês de janeiro, tenho de me pronunciar sobre este assunto, deixo para o próximo mandato — disse o prefeito em 14 de dezembro.

Região Sul

A capital catarinense lidera o ranking. O valor, que era de R$ 6, passa para R$ 6,90. O novo preço é para pagamento em dinheiro ou QRCode. Há tarifas diferentes para pagamento com cartões (R$ 5,75), vale-transporte (R$ 6,75) e cartão de turista (R$ 6,75).

Região Sudeste

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, confirmou na quarta-feira (1º) o reajuste da tarifa na cidade, que passará de R$ 4,30 para R$ 4,70. O aumento será publicado no Diário Oficial de quinta-feira (2) e começa a valer a partir da 0h de domingo (5).

Em São Paulo, a partir de 6 de janeiro, a tarifa custará R$ 5. O reajuste da passagem é de 13,6% e foi anunciado no dia 26 de dezembro.

Em Belo Horizonte, a nova tarifa - R$ 5,75 (linhas convencionais) passou a valer na quarta-feira (1º). O aumento, que foi de R$ 0,50, não ocorria desde 2023. Nas linhas curtas, o valor passou para R$ 2,75.

Região Nordeste

O Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM) aprovou um aumento de 4,29% no valor das passagens de ônibus no Grande Recife. Com isso, a tarifa foi definida em R$ 4,28, em vez dos R$ 4,10 cobrados atualmente. O novo valor entrará em vigor a partir do dia 5 de janeiro.

No final de dezembro a prefeitura de Natal oficializou o reajuste de R$ 0,40 na tarifa de ônibus. O novo valor, fixado em R$ 4,90, foi publicado em decreto na edição extra do Diário Oficial do Município (DOM), e está em vigor desde o dia 29 de dezembro de 2024.