Durante entrega de ônibus superarticulados da Carris, Melo sinaliza debate sobre reajuste da tarifa em 2025

A Carris e a prefeitura de Porto Alegre apresentaram neste sábado (14) seis novos ônibus superarticulados , com 23 metros de comprimento e capacidade para 150 passageiros, contabilizando 77 passageiros sentados e 73 em pé. A frota irá atender a linha T11 , que faz a interligação no eixo Norte-Sul pela Terceira Perimetral, desde o aeroporto Salgado Filho até a Avenida Juca Batista. Durante a cerimônia de entrega, o prefeito Sebastião Melo sinalizou que novas discussões sobre o valor da tarifa e uma reforma no benefício de isenção para idosos devem ocorrer em janeiro.

Os novos ônibus da Carris estarão aptos para circular assim que o processo de emplacamento for concluído, o que deve acontecer nos próximos dias, segundo a EPTC. Os veículos entrarão em operação de forma gradativa, conforme todas as etapas técnicas e de treinamento forem concluídas.

A empresa afirma estar em processo de renovação da frota e entregou 85 novos ônibus em 2024 , com investimentos que giram em torno de R$ 90 milhões. Conforme o diretor-presidente da Carris, Leonel Bortoncello, as adições reduzem a idade média da frota, que era de 9,8 anos em janeiro, para 5,2 anos. Bortoncello aponta que o processo de atualização das linhas garante que, até o fim de janeiro, todos os veículos terão ar-condicionado . A empresa passou a ser gerida pela iniciativa privada em 23 de janeiro, após ser vendida para a Empresa de Transporte Coletivo Viamão.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, esteve presente na cerimônia e ressaltou que a prefeitura registrou quedas de receitas em 2024, o que pode impactar os investimentos na mobilidade urbana em Porto Alegre. Melo destacou que, nas próximas semanas, deve iniciar discussões de temas como a comprovação de vulnerabilidade socioeconômica para validar a isenção da passagem para pessoas com mais de 65 anos, além de um possível reajuste no valor da tarifa .

— Vamos ter de discutir agora o tamanho do nosso orçamento e as nossas dificuldades. Vou ter de analisar o tamanho do dinheiro que vou poder colocar no sistema. Isso vai influenciar na decisão sobre a passagem. No mês de janeiro, tenho de me pronunciar sobre este assunto, deixo para o próximo mandato — garante o prefeito.