Equipamentos de monitoramento e alerta da Defesa Civil começam a operar em 10 áreas de risco de Porto Alegre

Totens do sistema de monitoramento e alerta da Defesa Civil começaram a funcionar nesta quarta-feira (15) em Porto Alegre. Os equipamentos foram instalados em 10 áreas de risco da Capital, sendo oito atingidas pela enchente de maio e duas com alto perigo hidrológico.

Entre os locais que passam a contar com a tecnologia, estão as Ilhas, Sarandi, Humaitá, a barragem da Lomba do Sabão na Lomba do Pinheiro e a Rua da Represa, no bairro Coronel Aparicio Borges, região que inclusive já teve mortes por enxurradas. (veja lista abaixo)

Os totens são parecidos com postes. Eles estão equipados com quatro câmeras em cada lateral, uma câmera 360º, estação meteorológica, giroflex e alto falantes que podem comunicar alertas pré-definidos ou mensagens de voz ao vivo, enviadas a partir do Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil de Porto Alegre (Cemadec).

Leia Mais Rodrigo Lopes: Porto Alegre terá curso técnico em Defesa Civil

Os agentes do órgão farão o monitoramento pelas câmeras 24h. Nesta quarta, as equipes da Defesa Civil começaram a ser treinadas para realizar a operação.

— Entre a última semana de janeiro e a primeira de fevereiro, vamos receber profissionais, meteorologistas, hidrólogos e geólogos, que vão interagir conosco e com a população para dar as informações dos eventos especificamente de Porto Alegre — coordenador da Defesa Civil municipal, coronel Evaldo Rodrigues.

Com as equipes treinadas, a prefeitura também irá chamar, ainda nesta semana, os subprefeitos e as lideranças das comunidades para mostrar como funciona o serviço. O objetivo é que moradores do entorno dos totens sejam capacitados para entender como o equipamento funciona e o que fazer em caso de cada alerta emitido.

— Nós precisamos fazer mais reuniões, trazer as lideranças aqui, porque é daqui que sai a orientação para lá. Você não pode dar uma informação falsa, por isso os profissionais são fundamentais. Não dá para dizer que o arroio vai transbordar se o arroio não vai transbordar. Tivemos reuniões insuficientes ainda — avalia o prefeito Sebastião Melo sobre a implementação do sistema.

Os totens possuem redundância no fornecimento de energia: a fornecida pela rede da distribuidora, bateria e fotovoltaica, para garantir o funcionamento em casos de queda de luz. Também foram configurados para emitir avisos contra vandalismo, com reconhecimento facial de quem tentar depredar o equipamento.

Leia Mais Próximos dias serão de calor intenso no RS; temperatura pode chegar aos 40ºC

A tecnologia é utilizada em outros Estados e Capitais. Entretanto, em São Paulo, por exemplo, os dispositivos são utilizados na área da segurança. Conforme os técnicos da empresa responsáveis pelo sistema, Porto Alegre é a primeira a utilizar para fins de alertas climáticos e implementar dentro da Defesa Civil.

Localização dos equipamentos

Ilha Grande dos Marinheiros: Rua Santa Rita de Cássia – Arquipélago Arroio Passo das Pedras: Avenida 10 de Maio, 611-643 - Passo das Pedras Arroio Sarandi: Avenida Assis Brasil, 629 Arroio Sarandi: Rua Rodrigues Moreira, 42 Arroio Moinho: Rua da Represa, 9 - Cel. Aparício Borges Humaitá/Vila Farrapos: Praça do Sesi Ilha da Pintada: Praça Salomão Pires Barragem Lomba do Sabão: Rua do Zaire, 158 - Lomba do Pinheiro Arroio Guarujá: Av. Guaíba Travessa do Espigão: Av. Beira Rio, 272 - Lami

(Os pontos 6,7,8 e 9 contam com sensor fluviométrico – de medição do nível de água)