Tecnologia na mobilidade Notícia

Ônibus elétricos superam cem dias de operação em Porto Alegre com mais de 300 mil passageiros transportados

Projeto para ampliar a frota movida por energia limpa conta com R$ 1,008 bilhão do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e pretende colocar cem veículos na cidade nos próximos quatro anos

13/12/2024 - 19h38min Atualizada em 13/12/2024 - 19h42min Compartilhar Compartilhar