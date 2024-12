Cumprindo decisão judicial, operadoras participam de mutirão para retirada de fios soltos em Porto Alegre

Por volta de 8h30min, as equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos começaram os trabalhos na Rua Dona Margarida e seguem com as manutenções iniciadas nesta semana no 4º Distrito. São retirados fios em desuso, arrebentados e não identificados, que estejam abaixo de aproximadamente três metros de altura nas ruas. A retirada serve para dar mais segurança e reduzir a poluição visual.