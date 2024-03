A prefeitura de Porto Alegre ajuizou ação civil pública contra a CEEE Equatorial e as operadoras de internet e telefonia Claro, Oi, Tim e Vivo buscando responsabilizá-las judicialmente pela falta de manutenção dos fios de telecomunicação e equipamentos instalados nos postes da cidade. Conforme a argumentação da Procuradoria-Geral do Município (PGM), os equipamentos se encontram em desconformidade com as normas aplicáveis ao setor.