Em depoimento à CPI da Câmara de Vereadores de Porto Alegre nesta quinta-feira (7), o secretário do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, Germano Bremm, afirmou que os serviços de poda preventiva e emergencial da CEEE pioraram após a privatização. O representante do governo Sebastião Melo lembrou que a CEEE pública também apresentava deficiências, mas que, em relação ao manejo de vegetais, houve prejuízo com a chegada do Grupo Equatorial.