Goleiro francês Mike Maignan reclama de cânticos racistas em vitória do Milan sobre o Verona

O goleiro francês Mike Maignan, do Milan, foi alvo de insultos racistas por parte de torcedores do Hellas Verona, na sexta-feira, em Verona. Antes do fim da partida, válida pelo Campeonato Italiano e vencida pelos visitantes, por 1 a 0, o goleiro acionou o árbitro para reclamar da atitude dos torcedores adversários.

Quando o aviso de que o público se abstivesse dos cânticos ofensivos foi transmitido pelo sistema de som do estádio Marcantonio Bentegodi, houve vaias, de acordo com a imprensa italiana. O Milan expressou apoio ao atleta e publicou, no sábado, uma mensagem na plataforma X: "Chega de racismo". O Verona não se pronunciou.

Esta não é a primeira vez que o goleiro sofre com episódios de racismo em estádios. Em janeiro, também em jogo do Italiano, ele abandonou o campo por alguns instantes, seguido pelos companheiros, em Udine, após ser alvo de ofensas. Na ocasião, Maignan reclamou da "cumplicidade" das autoridades da partida por não tomarem providências.

Tampouco é o primeiro episódio ocorrido na casa do Hellas Verona. Nomes como Mario Ballotelli, então no Brescia, Victor Osimhen (Napoli) e Antoine Makoumbou (Cagliari) foram alvos de ofensas racistas no estádio Marcantonio Bentegodi.

Maignan chegou ao Milan em 2021, após se destacar com a camisa do Lille francês. O contrato do atleta vai até 2026, mas o clube já negocia o prolongamento do vínculo com o jogador de 29 anos, que também defende a seleção francesa.