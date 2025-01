Calçada no Quadrilátero Central, em Porto Alegre, tem buraco aberto desde sábado

O buraco em trecho da calçada da Rua dos Andradas , em frente ao número 1.256, no Centro Histórico de Porto Alegre, está previsto para ser fechado ao longo desta segunda-feira (30). O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) diz que recebeu no último sábado (28) uma solicitação de desobstrução de esgoto pluvial no trecho , que faz parte do Quadrilátero Central, área que vem recebendo obras de revitalização.

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) garante que, no entanto, que até o final de março, o serviço nas ruas do Centro Histórico estará concluído. A pasta salienta que os meses restantes do prazo serão dedicados a ajustes e arremates.

Ainda neste mês, a Procuradoria-Geral do Município (PGM) conseguiu uma vitória no Tribunal de Contas do Estado do RS (TCE-RS), mantendo a liberação de R$ 4 milhões para as manutenções. A decisão do conselheiro relator Alexandre Postal revogou a tutela de urgência que determinava o bloqueio do pagamento ao consórcio responsável pelos serviços, após uma vistoria identificar supostas falhas na execução do projeto.