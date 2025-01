Trens circulam somente entre as estações Farrapos e Novo Hamburgo na manhã desta quinta-feira

Devido a alagamento nas imediações da estação São Pedro, em Porto Alegre, os trens circularam somente entre a Farrapos e Novo Hamburgo no começo da manhã .

No centro de Porto Alegre, a parada dos ônibus seguiu no terminal da Av. Júlio de Castilhos, entre as ruas Dr. Flores e Vigário José Inácio.