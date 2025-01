Chuva causa transtornos em Porto Alegre

A chuva forte, acompanhada de vento e granizo em alguns pontos, que caiu no final da tarde na Região Metropolitana provocou transtornos em Porto Alegre. Diversas ruas registraram alagamentos e houve também queda de árvores . Há relatos de falta de energia elétrica em diversos bairros.

Entre as áreas mais afetadas pelo acúmulo de água em vias estão Centro Histórico, Cidade Baixa, Bom Fim, Floresta e 4º Distrito.

A chuva provocou o cancelamento do evento de posse de secretários da segunda gestão de Sebastião Melo em Porto Alegre. O prefeito se deslocou para o Coordenação de Serviços da Cidade (Ceic) para acompanhar a situação na Capital.

A Rua Voluntários da Pátria ficou tomada pela água da chuva em grande parte da sua extensão. Em razão de alagamento na estação São Pedro, a Trensurb precisou fechar as estações Mercado e Rodoviária , com os trens circulando somente até a Farrapos.

Também há pontos com bloqueio parcial:

Sobre a falta de luz, a CEEE Equatorial ainda não informou quantos clientes estão sem o serviço. "A CEEE Equatorial informa que as chuvas e ventos fortes que atingiram Porto Alegre no final da tarde causaram desabastecimento de energia em alguns pontos da capital. As equipes estão trabalhando para que a energia retorne o mais rápido possível", diz a nota da empresa.