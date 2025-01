Em tratamento contra leucemia, criança ganha festa de formatura em hospital de Porto Alegre: "Foi uma emoção", diz mãe

Samuel ao receber diploma do jardim de infância e presentes.

Uma formatura no hospital? Sim, o pequeno Samuel Battistello , de cinco anos, não pôde participar da cerimônia de conclusão da educação infantil , mas foi surpreendido com uma surpresa muito especial.

Morador de Santa Tereza, na Serra do RS, ele está internado no Hospital da Criança Santo Antônio, de Porto Alegre, onde trata uma Leucemia Linfóide Aguda (LLA), tipo de câncer no sangue que afeta os glóbulos brancos e a medula óssea.