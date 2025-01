Janeiro Seco: período sem álcool traz benefícios para a saúde e ensina a socializar sem beber 

Janeiro sem álcool: movimento é um incentivo a viver bem sem bebidas alcóolicas. kabir / stock.adobe.com

Uma campanha chamada Janeiro Seco estimula a passar o primeiro mês do ano sem ingerir uma gota de álcool. É uma forma de desintoxicar o corpo dos excessos cometidos durante as festas de dezembro e começar o novo ciclo adotando uma rotina mais saudável.

Desde que a pessoa não seja dependente, o movimento é benéfico para a saúde, dizem especialistas. No caso de um alcoolista, a abstinência precisa ser feita com tratamento e acompanhamento.

Atuante no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD III Passo a Passo), em Porto Alegre, o psiquiatra Vauto Alves Mendes Filho diz que qualquer período sem ingestão de bebidas alcóolicas vai apresentar melhoras para a saúde física e mental:

— Vejo muitos benefícios. Ficar um período sem ingerir álcool pode melhorar a qualidade de sono, o fígado será poupado, a hipertensão é regulada, e ainda contribui na perda de peso. Para a saúde mental, mais benefícios: se a pessoa tem depressão ou ansiedade, esses sintomas são amenizados.

A privação também é uma forma de aprender a socializar de cara limpa, observa o psiquiatra Flávio Pechansky, professor de Psiquiatria na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e do Serviço de Psiquiatria de Adições e Forense do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

— Esse movimento pode ter um efeito interessante de incentivar as pessoas a fazerem coisas sem a necessidade de beber álcool, como ir a um encontro e ter uma conversa bebendo água. Como será essa conversa? Nesse aspecto, é um movimento que incentiva a sair da zona de conforto, principalmente os jovens, que têm mais dificuldade social. E um janeiro seco com redução no consumo de álcool sem dúvida afetaria positivamente os índices de ocorrências no trânsito — acrescenta Pechansky, que também é presidente do Conselho Internacional de Álcool, Drogas e Segurança no Trânsito.

Como aderir

Se a proposta é ficar um mês inteiro sem beber, é importante garantir mudanças na rotina para que o desafio seja atingido com sucesso. A principal é investir em exercícios físicos e alimentação saudável, diz Mendes Filho.

— O ideal é que a pessoa adquira hábitos saudáveis e aproveite o momento para engajar em uma atividade física, manter uma alimentação saudável, fazer alongamentos, meditação. E quando falamos em atividade física, pode ser algo simples mesmo, como uma caminhada, que é gratuita e tem benefício importante.

Segundo o psiquiatra, quem não tem problemas de dependência não deve sentir efeitos físicos de abstinência, como tremores nas mãos. No máximo, sofrerá alguma pressão de amigos e familiares para beber, a qual terá que resistir.

— Como o álcool é uma substância muito aceita na sociedade, talvez essa pessoa sofra alguma pressão para ingerir algo, algum constrangimento por não estar bebendo. Isso acontece em nossa sociedade: as pessoas constrangem umas às outras para beberem — alerta.

Para quem tem o hábito de tomar uma taça de vinho ou uma cervejinha enquanto realiza alguma atividade dentro de casa, como cozinhar, vale investir em substitutos que agradem o paladar, como um suco ou uma água com gás.

Alertas

Importante frisar que nenhuma quantidade de álcool é segura para a saúde. E o Janeiro Seco não é recomendado a alcoolistas. Sem tratamento e acompanhamento adequados, essas pessoas costumam retornar de períodos de abstinência com uma dependência mais acentuada.

— Para o restante, essa abstinência de 30 dias sem beber pode ser interessante. Agora, para quem tem dependência, é possível que a pessoa volte a beber com mais intensidade depois. Lembrando que o índice mundial de pessoas com dependência varia entre 12% a 15%. No Brasil, 80% dos adultos bebem — informa Pechansky.

Os não alcoolistas que sofrerem demais durante o jejum alcoólico podem ter cruzado uma fronteira na relação com a bebida que precisa ser melhor analisada.