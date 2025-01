Meta passará a permitir que usuários de suas redes sociais classifiquem homossexuais e trans como "doentes mentais"

"Nós permitimos alegações de doença mental ou anormalidade quando baseadas em gênero ou orientação sexual, dado o discurso político e religioso sobre transgenerismo e homossexualidade", diz o texto com as novas diretrizes.

As mudanças são válidas para todos os países onde as redes sociais operam, segundo informações do jornal O Globo. A nova versão atualiza as regras de fevereiro do ano de 2024 e altera principalmente regras que tratam sobre gênero.