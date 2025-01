Bom fim de temporada deixa jogadores do Corinthians confiantes em títulos em 2025

Há tempos que o Corinthians não inicia uma temporada com a confiança tão elevada. A sequência de nove triunfos seguidos no Brasileirão no fim de 2024 e a manutenção das principais peças do elenco deixou o astral em alta nessa reapresentação e não tem um jogador que não demonstre confiança em erguer ao menos um troféu no ano.

Desde o tricampeonato paulista, em 2019, que o time profissional do Corinthians não dá uma volta olímpica. Chegou perto ao perder a decisão da Copa do Brasil de 2022 nos pênaltis para o Flamengo - voltou à semifinal da competição nos dois anos seguintes e ainda caiu na disputa por vaga à decisão da Sul-Americana de 2024.

Após confirmar a compra do goleiro Hugo Souza e segurar o atacante Yuri Alberto, o Corinthians renovou com o volante Breno Bidon e segurou todos os titulares de Ramón Díaz. Desta maneira, a confiança em um 2025 mais vitorioso está explícita em cada jogador.

"Expectativa muito boa, iniciar o ano renovando contrato. Estou muito feliz e agora é continuar trabalhando, repetir o que o time fez no fim do ano passado que com certeza este ano tem título", afirmou o jovem volante de 19 anos.

Com aumento salarial, acordo até 2029, e multa contratual de R$ 635 milhões, o meio-campista ganha respaldo para fazer história no clube e ficar tranquilo diante do forte assédio europeu. O plano de carreira para Bidon agradou a seus empresários.

E não é apenas quem vem iniciando os jogos que anda motivado. Talles Magno chegou para ser um dos "salvadores" do time na frente, mas acabou na reserva pelo grande momento de Yuri Alberto e Memphis Depay no ataque e o esquema com o meio reforçado. O atacante, entretanto, não reclama e vislumbra coisas boas.

"O fim de ano foi bom, deu tempo de descansar, de aproveitar com a família, de curtir as férias e agora é só correr atrás, melhorar cada vez mais. Foi gostoso reencontrar todos eles (companheiros), voltar nessa Vibe (vibração empolgada), essa estrutura que eu estava morrendo de saudades", frisou Talles Magno, antes de também prever um grande ano.