Thiago Maia foi revelado pelo Santos e tem contrato com o Inter. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

A novela Thiago Maia ainda não acabou. Apesar de o Santos supostamente ter se retirado das negociações com o Inter pelo volante de 27 anos, fontes ligadas às três partes envolvidas nas tratativas acreditam que se trata de um mero recuo estratégico do clube paulista. O meio-campista deseja atuar na Vila Belmiro, e o seu estafe tenta retomar as conversas.

A negociação entre Inter e Santos sofreu uma reviravolta em 24 horas. Na noite de segunda-feira (6), os dirigentes dos dois clubes selaram verbalmente o acordo para a transferência definitiva do atleta. Na tarde de terça-feira (7), durante a cerimônia de abertura da temporada colorada, Thiago Maia apenas aguardava a conclusão de formalidades para viajar à Baixada Santista. À noite, porém, os dirigentes santistas decidiram subitamente se retirar do negócio.

Como os dois clubes adotam uma espécie de "lei do silêncio", sem manifestações públicas, as direções travam nos bastidores uma guerra de narrativas. Afinal, gaúchos e paulistas deixam vazar versões bem distintas sobre o que de fato ocorreu.

Os dirigentes do Inter alegam que, para liberar Thiago Maia, exigiram desde o início que o Santos assumisse a dívida de 4,5 milhões de euros que os colorados tinham com o Flamengo pela contratação do meio-campista, no ano passado. Ainda que desembolsasse mais 2,5 milhões de euros ao clube gaúcho. Como o pagamento não foi feito, o negócio não foi autorizado.

Já os dirigentes do Santos argumentam que o Inter, primeiramente, aceitou liberar o volante apenas pela quitação da dívida. Mas, depois, passou a pedir um valor maior, aceitando receber a quantia de forma parcelada e, em seguida, exigindo repentinamente que o pagamento fosse feito à vista. Irritados, os santistas teriam decidido se retirar das negociações.

Independentemente das versões contraditórias entre os clubes, Thiago Maia deseja se transferir para o Santos, seduzido por um salário maior e pelo projeto apresentado pela direção do Peixe. Seu estafe inclusive trabalha nos bastidores para retomar as tratativas.

A reportagem de Zero Hora conversou com fontes envolvidas nas tratativas ou que conversaram com integrantes das três partes envolvidas e ouviu de todas elas que nem Inter, nem Santos, nem Thiago Maia acreditam que a negociação acabou. A crença geral é de que se trata de um mero recuo estratégico santista.