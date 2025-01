Dois são presos em operação contra esquema de furto em veículos na Região Metropolitana

Policiais cumprindo mandados em Sapucaia do Sul.

A Polícia Civil realiza na manhã desta quinta-feira (9) a Operação Safe Car, que combate esquema de furto em veículos na Região Metropolitana. Até as 6h45min, dois suspeitos já haviam sido presos.

São cumpridos seis mandados de prisão preventiva e 17 de busca e apreensão nas cidades de Sapucaia do Sul, Canoas, Gravataí e São Leopoldo.

Um dos mandados foi cumprido em um condomínio no bairro Freitas, em Sapucaia do Sul, e também há ordens judiciais em estabelecimentos comerciais.

— É uma associação criminosa muito bem articulada. Vinham da Região Metropolitana para Porto Alegre com carro locado. Inclusive trocavam as placas — explica o delegado Rodrigo Bozzetto, chefe da Delegacia de Polícia Regional Metropolitana.

Segundo Bozzetto, os alvos dos ladrões eram modelos de alto valor . Eles utilizavam os equipamentos chamados chapolin que, quando acionado, impedem que a porta do veículo seja fechada. Em outras ocasiões, quebravam os vidros dos veículos. A orientação da polícia é não deixar itens visíveis dentro do carro.

Segundo o delegado Luciano Dias Peringer, da 3ª Delegacia de Polícia Porto Alegre, as investigações se iniciaram ainda no ano passado. Além das duas prisões, foram apreendidos aparelhos eletrônicos, como notebooks e máquinas de cartões utilizadas para realizar as fraudes.