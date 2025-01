Polícia Civil apreende mais de uma tonelada de maconha em Tabaí

Foi a maior apreensão desse tipo de droga pela delegacia do Denarc. Polícia Civil / Divulgação

A Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu na noite de quarta-feira (8), 1.164 quilos de maconha na BR-386 em Tabaí, no Vale do Taquari. Um homem de 48 anos foi preso — o nome dele não foi divulgado.

A investigação é da 3ª Delegacia de Investigação do Narcotráfico do Denarc. Essa é a maior apreensão desse tipo de droga realizada nos últimos cinco anos por essa delegacia.

Após investigações sobre um carregamento de maconha que abasteceria a Região Metropolitana, policiais civis, em contato com a PRF, identificaram caminhão de mudança que vinha da cidade de Amambaí, no Mato Grosso do Sul.

Equipes policiais foram distribuídas pela BR-386. No entroncamento com a RS-287, no município de Tabaí, foi realizada a abordagem do caminhão.

O motorista, natural do Mato Grosso do Sul, não soube dar informações sobre o destinatário dos móveis que carregava. Ele foi preso em flagrante.

Cães auxiliaram na localização dos entorpecentes, que estavam escondidos na carroceria.

Droga estava em 11 tambores de plástico. Polícia Civil / Divulgação