Exames em corpo do sogro de suspeita de envenenar bolo no Litoral Norte devem ficar prontos na próxima semana, diz diretor médico-legal do IGP

Diretor do Departamento médico-legal do IGP falou sobre os próximos passos na análise do corpo de Paulo Luiz dos Anjos. Reprodução / Youtube/GZH

Os resultados de exames realizados no corpo de Paulo Luiz dos Anjos, sogro da suspeita de ter envenenado familiares em dezembro, no Litoral Norte, devem ficar prontos na próxima semana. A previsão foi dada por Paulo Barragan, diretor do departamento médico-legal do Instituto-Geral de Perícias (IGP), na tarde desta quarta-feira (8) em entrevista ao programa Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha.

O corpo de Paulo foi exumado na manhã desta quarta. À tarde, segundo Barragan, foram iniciadas as coletas de amostras e exames. O objetivo é apontar qual foi a causa da morte do homem, ocorrida em setembro do ano passado e atribuída até então como intoxicação alimentar.





O caso é tratado com prioridade no IGP, afirma. Conforme o diretor, as coletas são feitas rapidamente, em poucas horas. No entanto, o corpo ficará no instituto até que todos os exames fiquem prontos, caso seja necessária uma nova coleta.

— Nós conseguimos uma boa amostra do fígado, vamos tentar cabelo, unhas e estômago também. E na ectoscopia, que a gente chama de exame de análise visual do corpo, nós já podemos ter vários dados para conduzir quais pontos naquela necropsia terão que ser mais detalhados ou mais investigados — informou Barragan.

O diretor ressaltou, também, que esse não é um processo específico para buscar arsênio no corpo do homem, mas para comprovar, de fato, a causa da morte. Ele garante que o período de quatro meses após o óbito não é considerado longo, pois ainda há materiais que podem ser coletados ainda, como metais pesados.

Entenda o caso

Seis pessoas da mesma família passaram mal e precisaram procurar atendimento médico em 23 de dezembro após consumirem o bolo, que continha arsênio, conforme análise da perícia da Polícia Civil.

Três delas morreram: Neuza Denize Silva dos Anjos, 65 anos, Maida Berenice Flores da Silva, 59, além de Tatiana Denize Silva dos Anjos, 47 anos, filha de Neuza.

Zeli, responsável por fazer o bolo, permanece hospitalizada. Ela deixou a UTI na manhã de segunda-feira, de acordo com o boletim médico.

Um menino de 10 anos, neto de Neuza e filho de Tatiana, também ficou hospitalizado vários dias, mas já está em casa.

Uma sexta vítima, um homem da família, foi liberado após atendimento médico.

Ouça a entrevista na íntegra