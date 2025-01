Presa por suspeita de envenenar bolo em Torres pesquisou arsênio na internet, diz Justiça

A mulher presa por suspeita de envenenar um bolo que causou a morte de três pessoas em Torres, Deise Moura dos Anjos, 42 anos, fez pesquisas na internet sobre arsênio antes do caso, confirmou à RBS TV o Tribunal de Justiça (TJ). De acordo com o TJ, um relatório preliminar dos dados extraídos do telefone mostra que houve "busca na internet, inclusive no Google shopping, pelo termo arsênio e similares".