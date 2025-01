Polícia prende suspeito de invadir casa e esfaquear duas crianças em Vale do Sol

A Polícia Civil confirmou, na tarde desta terça-feira (7), a prisão preventiva do homem suspeito de ser o autor de um ataque com faca na noite de domingo (7), na cidade de Vale do Sol, no Vale do Rio Pardo. As vítimas já receberam alta do hospital.

Segundo o delegado Marcelo Chiara, responsável pelo caso, o homem se apresentou às autoridades acompanhado de advogado.

O suspeito de 28 anos, que não teve a identidade revelada, invadiu uma residência, na localidade de Formosa, por volta das 21h, e atingiu duas crianças, de seis e nove anos. Após o ataque, ele fugiu para um matagal.

Os dois meninos, que são irmãos e estavam sozinhos em casa no momento do ataque, tiveram ferimentos na cabeça, peito, no pescoço, orelhas e abdômen. Ambos foram levados ao hospital e já receberam alta.

A partir das investigações, a Delegacia de Vale do Sol entrou com o pedido de prisão preventiva do homem por tentativa de homicídio, deferido pelo Poder Judiciário de Vera Cruz. As buscas foram mantidas na manhã desta terça em Vale do Sol e, durante a tarde, o suspeito se apresentou. Após o interrogatório, a Polícia previa encaminhar o homem ao Presídio Regional de Santa Cruz do Sul.

Até o momento, não há confirmação da motivação do crime. O delegado Chiara aponta que uma das hipóteses é de que o homem tenha entrado em surto psicótico.