Dinamarca está 'aberta ao diálogo' sobre cooperação com EUA no Ártico, afirma chanceler

A Dinamarca está "aberta ao diálogo" com os Estados Unidos para salvaguardar seus interesses no Ártico, afirmou nesta quarta-feira (8) o chanceler do país nórdico, após o presidente eleito Donald Trump não descartar o uso da força para tomar esse território autônomo dinamarquês.

O reino da Dinamarca, que inclui a Dinamarca continental, a Groenlândia e as Ilhas Faroé, está "aberto a um diálogo com os americanos sobre como podemos cooperar, talvez até mais de perto do que já fazemos", afirmou Lars Løkke Rasmussen.

O ministro das Relações Exteriores dinamarquês afirmou, durante uma coletiva de imprensa, que o derretimento do gelo e a abertura de novas rotas marítimas no Ártico estão provocando uma "rivalidade crescente entre as grandes potências" na região, com a presença tanto da China quanto da Rússia.

É "legítimo que os Estados Unidos e a Otan, e portanto também o Reino da Dinamarca, estejam cientes disso", acrescentou.

Donald Trump disse antes do Natal que o controle da Groenlândia era "uma necessidade absoluta" para "a segurança nacional e a liberdade em todo o mundo".

Na terça-feira, o republicano não descartou o uso da força para anexá-la, o que provocou preocupação e surpresa neste vasto território e em Copenhague, assim como em outras capitais europeias.

No entanto, Løkke Rasmussen pediu calma.

"Não é necessário dizer em voz alta tudo o que você pensa", disse o ministro.

"Eu tento trabalhar com base nas realidades e acredito que todos deveríamos nos fazer um favor, diminuindo um pouco nosso ritmo cardíaco", acrescentou.